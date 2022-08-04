احتجزت شركة مواقف السيارات في محافظة الطائف، سيارات زوار للمحافظة، واشترطت لتحريرها سداد قيمة مخالفات مسجلة على ملاكها السابقين في جدة منذ عام 2016.وكان مواطنون قادمون من إحدى محافظات المنطقة الجنوبية، أوقفوا مركباتهم في مواقف مسجد العباس، وعادوا من رحلة تسوق في الطائف، وفوجئوا باحتجاز المركبة، رغم سدادهم أجرة الموقف بالساعة، وبعد محاولات واتصالات بالشركة أفادهم الموظف المختص بوجود مخالفة على لوحة السيارة سجلت قبل ست سنوات في جدة، واشترط عليهم سداد قيمة المخالفة مقابل إطلاق سراح المركبة، ورغم توضيح الزائر بعدم معرفته للمخالفات، وأن السيارة امتلكها بعد تاريخ المخالفة، وأن احتجازهم يعني فوات رحلتهم المقررة إلى خارج البلاد، الأمر الذي أجبرهم على دفع المخالفة وتحرير السيارة للحاق برحلة الطيران.في المقابل، أقر المشرف على شركة مواقف الطائف مشعل الزهراني بعدم وجود ربط بين الشركة وإدارة المرور لكشف المخالفات، مطالبًا أي مالك مركبة مسجلة عليه مخالفة على المالك الأول إبراز ما يثبت نقل الملكية، ما يعني عدم تحمل المالك الجديد قيمة المخالفة.واستغرب عدد من المواطنين تعرضوا للموقف ذاته من احتجاز سياراتهم وإجبارهم على دفعهم مبالغ يتحملها مالكون سابقون، وطالبوا بوقف تجاوزات الشركة التي تحدث بشكل يومي، طبقًا لتعبيرهم.