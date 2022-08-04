أضحى شح المياه في بعض قرى وأحياء منطقة حائل، هاجسًا يقلق الكثير من السكان. ومن القرى التي تعيش الأزمة قرية نقبين (7 كيلومترات شمالي مدينة حائل) التي تشكو من تأخر مشروع المياه. وزادت من معاناة السكان حرارة الصيف، وبحسب سعود السالم فإن معاناتهم مستمرة منذ سنوات دون حلول، اذ يتم صرف «كرت سقيا» مرة واحدة في الشهر لكل منزل بكمية لا تكفى، «مع الأسف مديرية المياه ما زالت تُهمل القرية وتتعثر في إيصال المياه بأعذار مختلفة».ويتفق معه أحمد المحسن ويضيف أنه في عام 2013 أعلن مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة -آنذاك- أنه سيتم إيصال خدمة المياه لها عن طريق خزان اللقيطة وفق الأولوية. لكن هناك قرى أقل سُكاناً ووصلت خدمة المياه لهم.وتكرر التصريح ذاته في عام 2014 عن ترسية المشروع على إحدى الشركات وربطها بخزان اللقيطة الذي تم بناؤه شمال قرية نقبين وتعثر المشروع وبقي الأمر على حاله نحو أربع سنوات. وتعجب إبراهيم المرشد من قرب قرية نقبين للخزان الذي أنشئ منذ سنوات دون خدمة للقرية ومر عليه زمن دون تشغيله، فيما يضطر الأهالي لشراء مياه الصهاريح لتأخر وصول السقيا، بسبب دوام السائقين الذين يؤدون مهامهم فقط في ساعات الدوام، كما أن السقيا تغلق في أيام الإجازة الأسبوعية.