يرى سكان قرى جنوب الطائف، طريق الحياة الفطرية الرابط بين جنوب المحافظة بشمالها، مختصرًا المسافة والوقت، إذ يخدم (22) مركزا وقرية، فالطريق الحلم البالغ طوله (35) كيلو متراً توقف التنفيذ عند 10 كيلو مترات. وقال منيف بن غازي بن حديد لـ«عكاظ»: «إن الطريق يخدم طلاب وطالبات الجامعة الذي يسكنون في القرى ويدرسون في جامعة الطائف بفرعيها البنين والبنات بالحوية وكذلك جميع منسوبي القطاعات المدنية والعسكرية، ويختصر عليهم بعد المسافة».وأضاف ابن حديد أن الطريق يخدم جميع سالكي طريق الرياض السريع والقادمين من وسط وشرق المملكة والعابرين إلى الجنوب، كما يخدم القادمين من الشمال والغرب وقاصدي جنوب المملكة والعكس لأهالي الجنوب والمتوجهين إلى جميع جهات المملكة.وذكر دخيل بن معيض أبو ظهر أن الطريق يخدم 22 مركزا وقرية، وأضاف أن الطريق يخدم إصلاحية الطائف الحديثة بمركز كلاخ، وكذا مركز الأمير سعود الفيصل للحياة الفطرية، فالطريق يعتبر نقطة ربط بين جهات المملكة.وطالب سكان قرى جنوب الطائف عبر «عكاظ» الجهات المعنية بالإسراع في الطريق المختصر الذي يعالج زحام وسط المدينة.