أبدى طلاب وطالبات من خريجي الثانوية العامة وأولياء أمورهم، استغرابهم من رفع نسب القبول للمتقدمين بجامعة أم القرى، ما حرم كثيرين من الحصول على القبول المبدئي الذي أعلنته الجامعة أمس (الأربعاء).وتساءل أولياء أمور عبر «عكاظ»: ألا تعلم الجامعة أن هذه الدفعة من خريجي الثانوية العامة عانوا دراسيًا ونفسيًا من جائحة فايروس كورونا، وأن أسئلة اختبار القدرات والتحصيلي تركزت على مواد درسها الطلاب عن بعد بسبب استمرار الجائحة؟!. وأضافوا أن أغلب نسب القبول بالجامعات تتخذ المعادلة التالية: 40% للثانوية، و30% لاختبار القدرات، و30% للاختبار التحصيلي، مشيرين إلى أن الحلول تكمن في زيادة نسبة درجة الثانوية إلى 60% والقدرات والتحصيلي إلى 40%.في المقابل، أوضحت الجامعة أن متوسط النسبة الموزونة للمتقدمين بلغت 85%، ونسبة المُتقدمين الحاصلين على نسبة موزونة 90%.وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عامر الزائدي، أنَّ الجامعة شهدت ارتفاعًا كبيرًا في أعداد المُتقدِّمين على برامج البكالوريوس مقارنة بالعام الماضي 1443هـ إلى ما نسبته 102%؛ نظير زيادة إقبال المُتقدِّمين من النسب العلمية المرتفعة على التخصصات النوعية الجديدة التي استحدثتها الجامعة أخيرًا، إضافة إلى الإقبال على الكلية التطبيقية كرغبة أولى للالتحاق بالجامعة.من جانبه، أوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور خالد الثقفي، بأن النتائج المعلنة تعد الفرز الأول لقبول هذا العام، وأن مرحلة التأكيد لترشيح القبول متاحة حتى ٧ محرم مع ملاحظة أن عدم تأكيد القبول يتيح لغير المرشحين الدخول للفرز الثاني تلقائياً وفقاً للمقاعد الشاغرة في التخصصات المعلنة.يشار إلى أن الجامعة أعلنت فتح بوابة القبول واختيار التخصصات الثلاثاء 20/ ‏12/‏ 1443هـ؛ للتقديم على برامج البكالوريوس والدبلومات (انتظام)، واستمر حتى الأربعاء الماضي 28/ ‏12/‏ 1443هـ، كما ستتيح طلبات التقديم على برامج السنة التأهيلية المسائية والدبلومات المدفوعة الأربعاء القادم.