بعد عمليات بحث موسعة استمرت لنحو 20 ساعة، عثرت فرق الدفاع المدني على الطفل أحمد آل جعرة (4 سنوات) غريقًا في وادي نجران، وتم انتشال جثته من وسط الوادي بعد أن جرفته مياه السيول المتدفقة مساء أمس الأول.وطبقًا للتفاصيل، فإنه تم العثور على جثة الطفل قرب جسر المركب الذي يبعد بأكثر من 25 كيلومترًا من موقع السقوط. وقال قريب للطفل لـ«عكاظ» إن الصغير أحمد ذهب مع عمه وأقاربه لمشاهدة السيل مغرب أمس الأول الثلاثاء، وفي غفلة انزلق داخل السيل ولسرعة جريان الوادي جرفته السيول الجارية بسرعة كبيرة، وتمت الاستعانة بفرق الدفاع المدني وجمعية ليث للإنقاذ وعدد من المواطنين، إلا أن القدر كان أسرع.وناشد المواطن الأهالي بتوخي الحيطة والحذر للصغار والكبار بعدم الاقتراب من الأودية أثناء جريان سيولها.وسبقت واقعة غرق الطفل آل جعرة حادثة مماثلة؛ إذ باشرت فرق البحث والإنقاذ بالدفاع المدني بنجران عمليات بحث عن مفقودي السيول التي اجتاحت قرى في المنطقة خلال الأيام الماضية، ومنها رحيل أشقاء ثلاثة غرقوا في مستنقع وطفل يبلغ من العمر 4 سنوات.وروى أحد أقارب الأشقاء الثلاثة المتوفين غرقًا في أحد المستنقعات المائية بهجرة الربحة، أن الوفاة حدثت أثناء لهو الثلاثة في سيل وادي ثار (شمالي نجران) مساء الثلاثاء.وأضاف أن الأخ الأكبر أول من ذهب إلى المستنقع الذي يصل عمقه إلى نحو أربعة أمتار، وتعرض للاحتجاز ثم لحق به أخواه لمساعدته، ليلقى الأطفال الثلاثة مصرعهم في المستنقع.