ألزمت أمانة منطقة المدينة المنورة أحد المقاولين بإعادة تنفيذ أعمال السفلتة على طريق المطار وفقاً للشروط والمواصفات الفنية، وتحميله التكاليف المالية لأعمال الكشط وإعادة السفلتة بعد أن تبيّن من خلال المتابعة والمراقبة الميدانية وجود خلل في أعمال التنفيذ. وألزمت أمانة المدينة المقاول بإزالة الطبقة السطحية للإسفلت، وإعادة تنفيذ الأعمال مجدداً وفقاً للمواصفات الفنية المعتمدة.

وأكدت الأمانة أن الإجراء يأتي في إطار متابعة تنفيذ المشاريع على تطبيق أسس الجودة الفنية انطلاقاً من السعي إلى تطبيق المواصفات الفنية المعتمدة في جميع المشاريع المنفذة.