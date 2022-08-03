باشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التحقيقات مع بلاغ من مستشفى الملك خالد في حائل، حول تعرض عاملة منزلية لضربات وكدمات، وسوء تغذية، وتدني حالتها الصحية، حيث باشرت شرطة منطقة حائل، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التحقيق واتخاذ الإجراءات الرسمية المناسبة مع أرباب العمل.

وبحسب مصدر أمني لـ«عكاظ»، فإن ملف العاملة المنزلية سيتم تسليمه لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المنطقة، لاستكمال الإجراءات النظامية كافة، بحق المتورطين من الأسرة، قبل تحويلهم للنيابة العامة.

وبحسب مصدر في فرع وزارة الموارد البشرية، ففي حال ثبوت الاعتداء على العاملة المنزلية من قبل صاحب العمل، فسيتم منعه من الاستقدام، وإلزامه بغرامة مالية، وفقاً للائحة عمال الخدمة المنزلية، دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى التي تطبق بحق المعتدي، باعتبارها من الجرائم الجنائية التي يترتب عليها الحقان العام والخاص.