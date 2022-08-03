أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء)، تسجيل 207 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 304 حالة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 801394 حالة، من بينها 7433 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 124 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 796406 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9255 حالة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.