أوضحت أمانة العاصمة المقدسة أنه ورد إليها من مدير إدارة تنفيذ شبكات السيول بأن العبّارة التي أشارت إليها «عكاظ» تحت عنوان «هل تتدخل الأمانة لإنهاء أزمة العبارات في النوارية» هي منفذة قديماً من قبل وزار ة النقل وتم تسليمها للأمانة وتتم أعمال النظافة لها بصفة دورية.وأضاف مدير إدارة الاتصال المؤسسي ممدوح سفر الدهاسي، في رده المرسل للصحيفة، وفي ما يخص تأهيل العبارة أو السفلتة أو الالتفاف، فإن العبارة مخصصة لتصريف مياه الأمطار وليس طريقاً للمركبات، ولا يمكن سفلتتها لتمكين المركبات من الدخول لها حفاظاً على السلامة وقت هطول الأمطار.