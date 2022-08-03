طالب عدد من المصطافين وأهالي وزوار عسير، الجهات المختصة بالعمل على وضع حواجز خرسانية، ووسائل سلامة على جانب شارع حيوي بمتنزه الحبلة السياحي الشهير في محافظة أحد رفيدة، الذي يقصده الآلاف في موسم الصيف الجاري؛ للحد من خطر سقوط المركبات في مجرى مياه ممتد، وتضررها وقائديها ومرافقيهم.وتساءل كل من عبدالله وناصر العسيري وفهد معاوي وسفر القحطاني عن عدم وجود الحواجز الخرسانية على جانب شارع حيوي بمتنزه الحبلة! وأضافوا: استغربنا والكثيرون عدم وجودها، رغم أنها حواجز آمنة للسلامة من سقوط مركبات -لا قدر الله- في مجرى المياه.مضيفين أن المتنزه يقصده الآلاف من المتنزهين والزوار بمختلف أعمارهم، وبعضهم لا يعرف عن تضاريس الموقع شيئاً وقد يتعرض للخطر، وهذا ما يجعلنا نتمنى من الجهات ذات الاختصاص التدخل وبشكل سريع في وضع هذه الحواجز التي لن تكلفهم شيئاً، بل على العكس ستبعدهم عن المساءلة في حال حدوث أمر -لا قدر الله-، مؤكدين أن مطالبهم هذه ستجد اهتماماً من قبل المسؤولين الذين يحرصون على سلامة أهالي المنطقة وزوارها وعلى توفير أقصى ظروف السلامة للاستمتاع بأوقاتهم في متنزهات منطقة عسير.