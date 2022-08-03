جاء قرار مجلس الوزراء الأخير بإنشاء هيئة لتسويق الاستثمار، ليدعم منظومة الاستثمار في السعودية، بما ينعكس عنه جذب وتنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية، ودعم أنشطة تسويق استثمارات المملكة، وإدارة الهوية الوطنية الموحدة لتسويق الاستثمارات وتوطينها.وستسهم الهيئة في تحقيق التكامل والتعاون بين الجهات والارتقاء بجميع الأعمال والخدمات ذات الصلة بتسويق الاستثمار وتعزيز جاذبية الاستثمار في المملكة، وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار ورؤية السعودية 2030، خصوصاً أن إنشاء الهيئة يتماشى مع مبادرة الإستراتيجية الوطنية للاستثمار.إن إنشاء هذه الهيئة سينعكس عنها العديد من الإيرادات الإيجابية بشكل مباشر وغير مباشر، منها جذب الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة، وخلق الفرص الوظيفية نظراً لدخول العديد من التقنيات الجديدة، ودخول كبرى الشركات التي لم تتواجد سابقاً، نظراً لإسهام الهيئة في إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بالتسويق محلياً ودولياً، لتعزيز جاذبية الاستثمار في المملكة، وتشجيع ودعم الشراكات المحققة لأهداف التنمية بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي.