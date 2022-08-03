قبضت شرطة منطقة الرياض على 3 مواطنين سرقوا مركبات وفككوا أجزاءها وتاجروا بها، وأشار بيان شرطة الرياض، إلى أن المتهمين كسروا زجاج مركبات وسرقوا ما تحويه، وسرقوا لوحاتها واستخدموها في حوادث جنائية ومخالفة أنظمة السلامة المرورية.وأوضحت أنها استردت 40 مركبة قبل أن يتم تفكيكها من قبل المتهمين الذين تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.