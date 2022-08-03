وتعمل الرئاسة بمشاركة الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات للحرمين الشريفين والقاصدين بهدف الزيارة أو أداء مناسك العبادة، وذلك عبر خطة تنظيمية مطورة تُقدم العديد من الخدمات في مختلف المجالات التي تُعنى بتمكين القاصدين، وتيسير مناسكهم.

يأتي ذلك تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر، وما يصبون إليه في تقديم أجود الخدمات وأرقاها لقاصدي المسجد الحرام.