صدرت الموافقة الكريمة على رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة المشرفة وذلك تزامناً مع بدء موسم العمرة، حسب ما أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس.

وأكد الشيخ السديس أن هذا القرار يجسد اهتمام القيادة الرشيدة بزوار المسجد الحرام وتسهيل مناسكهم وعباداتهم في أجواء روحانية آمنة ومطمئنة، خصوصاً مع الكثافة التي بدأ يشهدها الحرم المكي الشريف تزامنا مع موسم العمرة، مضيفاً بأن الرئاسة تعمل مع كافة القطاعات العاملة في المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين وتسخير كافة الخدمات لهم وفق التطلعات الكريمة من القيادة الرشيدة أيدها الله.

ورفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي شكره وتقديره للقيادة الرشيدة، على ما توليه من عناية واهتمام ودعم للحرمين الشريفين، داعياً الله عز وجل أن يجعل هذه الأعمال في موازين حسناتها.