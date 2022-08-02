أطلقت وزارة التعليم مشروع التدريب الصيفي الإلكتروني المركزي وذلك خلال الفترة من ٩ / ١ و حتى ٢٧ / ١ / ١٤٤٤ هـ.

وأوضحت الوزارة أن هذا المشروع يهدف إلى تقديم برامج تدريبية تخصصية وعامة ملبية للاحتياجات المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية، إضافة إلى دعمهم لاستيفاء متطلبات الترقية من خلال حصولهم على نقاط التطوير المهني، وكذلك دعم جاهزية التعليم من بداية العام الدراسي القادم ١٤٤٤.

وأشارت الوزارة إلى أن المجالات التي ستقدم في هذا المشروع ستكون ١٤ مجالا هي: المناهج الجديدة، المسارات الثانوية، المناهج و طرق التدريس، البرامج التخصصية بحسب المواد، الاختبارات الدولية، التربية الخاصة، الطفولة المبكرة، الإدارة المدرسية، التعليم الإلكتروني، الإرشاد الطلابي، القياس والتقويم، النشاط الطلابي، الموهوبون، التربية الصحية والبدنية.

وحددت الوزارة المراحل الزمنية لهذا المشروع بحيث يبدأ التسجيل فيه من يوم غد الأربعاء على أن يغلق التسجيل في البرامج التدريبية طويلة المدى يوم السبت القادم الموافق للثامن من شهر محرم الجاري، أما البرامج التدريبية قصيرة المدى فسيغلق تسجيلها في العشرين من الشهر نفسه على أن يتم التسجيل في هذا المشروع من خلال المنصة الموحدة للتدريب الإلكتروني وبحيث تبدأ البرامج من اليوم التاسع لشهر محرم و تنتهي في السابع و العشرين منه.