أكد أمير منطقة جازان بالنيابة رئيس اللجنة العليا للتوطين بالمنطقة الأمير محمد بن عبدالعزيز أهمية الدور المناط باللجنة التنفيذية للتوطين في توفير الفرص الوظيفية لأبناء وبنات المنطقة لتوفير بيئة عمل مناسبة تسهم في رفع مؤشرات توطين الوظائف، ودعم وتمويل برامج التوطين والتوظيف والتمكين، موجهاً بمضاعفة الجهود لتحقيق كل ما فيه خير الوطن والمواطن إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وجرى خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية للتوطين استعراض الفرص الوظيفية المتوافرة بسوق العمل وعدد الباحثين عن العمل، والخطط والآليات التي يتم من خلالها تحديد فرص التوطين بالمنطقة من خلال فرص التوطين المتاحة في بعض الأنشطة ومهن التشغيل، والأعمال المناطة بلجان المتابعة الميدانية، وحجم الفرص الوظيفية المتوقعة من قرارات التوطين في الأنشطة والمهن المستهدفة بما يسهم في توفير الفرص الوظيفية ورفع معدلات التوظيف من خلال عقد اتفاقيات مع الجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة.