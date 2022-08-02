أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 227 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 346 حالة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 810184 حالة، من بينها 4830 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 127 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 796102 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9255 حالة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.