أكد الأمين العام لوزارة الدفاع الماليزية داتو سري معز عبدالعزيز، الدور الإنساني الملموس للمملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز الذي امتد لقارات العالم كافة، وشمل جميع المتضررين في مختلف الظروف والأزمات التي تمر بهم.جاء ذلك إثر لقائه بالمستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، عبر الاتصال المرئي أمس.وبحث الجانبان خلال اللقاء المواضيع ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية وسبل تعزيزها.