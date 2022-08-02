أقام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في مقره أمس، محاضرة بعنوان «حوكمة الأمن السيبراني»، قدمها خبير الحوكمة في مجال الأمن السيبراني المهندس محمد المتحمي، بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي وممثلي الدول الأعضاء ومنسوبي التحالف.وطُرحت خلال المحاضرة أهمية حوكمة الأمن السيبراني وآليات تنفيذها والأطر التنظيمية، التي يستوجب العمل عليها، لكل ما من شأنه حماية أمن المعلومات من الهجمات الخارجية. وأشار المحاضر إلى أنه مع التسارع الكبير في عمليات التحول الرقمي ارتفعت معدلات الهجمات الإلكترونية ومخاطر اختراق البيانات؛ ما جعل كثيراً من الدول المتقدمة تقنياً حريصة على توفير بيئة آمنة للبيانات والعمليات الرقمية من خلال نظام أمني متين. وتأتي المحاضرة في إطار سلسلة من الندوات والمحاضرات والورش التي يقدمها التحالف الإسلامي لممثلي الدول الأعضاء ومنسوبي التحالف؛ لرفع الوعي الأمني الإلكتروني بالجرائم والاختراقات المعلوماتية.