نزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من يوليو، 934 لغماً زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 37 لغماً مضاداً للأفراد و269 لغماً مضاداً للدبابات، و624 ذخيرة غير متفجرة، و4 عبوات ناسفة.ونجح «مسام» في نزع 176 لغماً مضاداً للدبابات و500 ذخيرة غير متفجرة في محافظة عدن، وعبوة ناسفة واحدة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، و3 ألغام مضادة للأفراد و37 لغماً مضاداً للدبابات و6 ذخائر غير متفجرة وعبوتين ناسفتين في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، و24 لغماً مضاداً للأفراد و3 ألغام مضادة للدبابات في مديرية الوادي بمحافظة مأرب.وفي محافظة شبوة نزع فريق «مسام» لغمين مضادين للأفراد و7 ألغام مضادة للدبابات في مديرية عين، و3 ألغام مضادة للدبابات بمديرية عسيلان، كما تمكن الفريق في محافظة تعز من نزع لغم واحد مضاد للدبابات و4 ذخائر غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية الوازعية، و26 لغماً مضاداً للدبابات و6 ذخائر غير متفجرة في مديرية المخا، و8 ألغام مضادة للأفراد و16 لغماً مضاداً للدبابات و108 ذخائر غير متفجرة في مديرية ذباب.وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نُزعت حتى الآن خلال يوليو إلى 3432 لغماً، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع «مسام» 352 ألفاً و315 لغماً زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.