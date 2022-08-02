فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة حظراً مؤقتاً على استيراد جميع أنواع (القوارض، وفصيلة الرئيسيات غير البشرية) من دول قارة أفريقيا بسبب فايروس جدري القرود (Monkey pox). جاء ذلك في خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم (43105313) وتاريخ (28/‏12/‏1443هــ)، والمشار فيه بتلقي الاتحاد خطاب وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (380098/‏1291/‏1443) وتاريخ (26/‏12/‏1443هــ)، بشأن النشرة التعريفية من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية عن فايروس جدري القرود (Monkey Pox) بتاريخ (30/‏5/‏2022)، المتضمنة أن فايروس جدري القردة (Monkey Pox) مستوطن في وسط وغرب دول أفريقيا، وصدور قرار الوزارة رقم (380098/‏1291/‏1443) بتاريخ (20/‏12/‏1443هـ)، القاضي بفرض حظر مؤقت على استيراد جميع أنواع (القوارض، وفصيلة الرئيسيات غير البشرية) من دول قارة أفريقيا بسبب فايروس جدري القرود (Monkey pox).