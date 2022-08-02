أصدرت وزارة العدل 2.8 مليون وكالة إلكترونية عبر بوابة ناجز najiz.sa خلال العام الجاري، حتى نهاية يوليو المنصرم.وأوضحت الوزارة أن خطوات إصدار الوكالة عبر ناجز تتمثل في تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، ثم اختيار أيقونة الوكالات، ثم اختيار أيقونة إصدار وكالة، ثم إضافة الموكل، ثم إضافة الوكيل، ثم اختيار بنود الوكالة، ثم تحديد مدة الوكالة، وأخيرا المراجعة والاعتماد.وساهم إلغاء شرط إصدار الوكالة الأولى حضورياً عبر كتابات العدل، وإتاحتها من خلال بوابة ناجز، في ارتفاع عدد المستفيدين من الخدمة.