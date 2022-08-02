اشترطت وزارة التعليم اجتياز اختباري قياس العام والتخصص لجميع المتقدمين والمتقدمات لشغل الوظائف التعليمية الجديدة التي أعلنت عنها وبدأ التقديم عليها اعتباراً من الأحد الماضي عبر منصة مسار ونظام جدارة بوزارة الموارد البشرية.وبيّنت الوزارة في دليل التخصصات لشغل الوظائف التعليمية الجديدة أن التقديم على وظائف تخصص الرياضيات سيكون متاحاً للمراحل الثلاث الابتدائي والمتوسط والثانوي، بينما سيكون التقديم على تخصص المهارات الرقمية للمرحلتين المتوسطة والثانوية، في حين سيكون التقديم على تخصصات الكيمياء والفيزياء والأحياء وإدارة الأعمال للمرحلة الثانوية فقط.يشار إلى أن باب التقديم سيغلق يوم الأحد القادم في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا على أن تعلن أسماء المرشحين السبت الخامس عشر من شهر محرم الجاري.