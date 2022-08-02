نجح أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد في إيجاد تحالف مكون من 3 وزارات حكومية مع هيئة تطوير حائل لتوظيف 680 شاباً وشابة في وزارات التعليم، والبلدية والإسكان، والشؤون الإسلامية، وهيئة تطوير حائل.ورعى أمير حائل، أمس، مراسم توقيع 4 مذكرات تعاون بين فرع صندوق تنمية الموارد البشرية، وكل من أمانة المنطقة وإدارة التعليم، وفرع وزارة الشؤون الإسلامية وهيئة تطوير منطقة حائل، لتدريب نحو 680 شاباً وشابة من الخريجين والخريجات السعوديين، ضمن برنامج التدريب على رأس العمل «تمهير».ويعمل أمير حائل بشكل يومي لتنسيق الأدوار في ملف التوظيف والتوطين، ورفع نسبة مشاركة أبناء المنطقة في العمل الحكومي والخاص. وتُعد منطقة حائل وفقاً لنتائج مسح سوق العمل الصادر من الهيئة العامة للإحصاء في 2018، ثاني المناطق في أعلى معدلات البطالة بين السعوديين بنسبة ومعدل وصل نحو 18.9%.