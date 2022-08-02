أكد وكيل إمارة منطقة حائل عادل آل الشيخ، حرص القيادة الرشيدة على مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ودعم قضايا حقوق الإنسان، منوهاً بالتطورات التي تشهدها المملكة، والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة، التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفق رؤية 2030.جاء ذلك خلال رعايته نيابة عن أمير المنطقة ندوة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص نظمتها هيئة حقوق الإنسان بمنطقة حائل في غرفة حائل.وشارك في الندوة عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون بجامعة حائل الدكتور خالد بن ناصر الهياف، وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون بجامعة حائل الدكتور عبدالرحمن بن صالح الحمدان، تحدثا عن التعريف بجريمة الاتجار بالبشر وخطورتها، وعقوباتها وكيفية مكافحتها.وقدم مدير إدارة التواصل والتوعية بفرع الهيئة ماجد بن فهد الطوب، نبذة عن أبرز البرامج والجهود التي قدمها فرع الهيئة بالمنطقة في المجالات التوعوية.