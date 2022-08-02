اشترطت وزارة الشؤون البلدية والإسكان في تقديم الخدمات المنزلية حصول مراكز التزیین النسائي على شهادة مهنية في حالة نشاط الرخصة «تزيين» أو «تجميل نسائي».ويقدر عدد السجلات التجارية القائمة في المملكة لنشاط صالونات التجميل النسائي بـ5890 سجلاً وفق إحصاءات وزارة التجارة في 2018. وتعني الشهادة المهنية حصول العاملات في مجال التزيين النسائي على شهادة مهنية من كلية تعليمية، أو معهد معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتختص أنشطة التزيين النسائي بالقص وتصفيف الشعر، واستخدام المساحيق، وتزيين الأظافر، وتنظيف البشرة بغرض التجميل، إضافة إلى اقتصار العمل في هذا النشاط على العنصر النسائي فقط.وقدمت منصات بلدي في الأمانات والبلديات تصاريح بدون رسوم، لتقديم الخدمات المنزلیة التي یمكن الاستفادة منها في بعض أنواع الأنشطة التجاریة كالصالونات الرجالیة، والتزیین النسائي، والخیاطة الرجالیة أو النسائیة، وتقدیم خدمات الاسترخاء والعنایة الشخصیة الرجالیة أو النسائیة، بشرط وجود رخصة محل ساریة، حيث بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة لنشاط الحلاقة في المملكة أكثر من 22729 سجلاً، حيث تمكن هذه الخدمة أصحاب الأعمال من توسعة أعمالهم التجارية من خلال إصدار تصاريح لتقديم الخدمات المنزلية لموظفي المنشأة ليقوموا بتقديم خدمات المنشأة خارج المحل وفي مواقع متعددة، وتكون هذه التصاريح مرتبطة برخص مسجلة على المنشأة.واعتمدت الأمانات متطلبات الخدمة ومنها وجود شهادة صحية للعاملين وشهادة مهنية في حالة أن نشاط الرخصة تزيين نسائي، وصورة العقد للعامل السعودي، ومدة الرخصة المطلوب عليها التصريح تكون سارية لمدة 6 أشهر على الأقل. كما لا يمكن إضافة العامل نفسه في أكثر من تصريح تقديم خدمات منزلية سارٍ، يمكن إضافة بيانات أكثر من عامل بطلب التصريح.وبحسب مستثمرين في قطاع الحلاقة الرجالية فإن مهنة الحلاقة من بين المهن المهمة التي تحتاج أيدياً ماهرة لتوثيق علاقة الحلاق مع الزبون أو خسارته منذ الحلاقة الأولى، «لهذا نحرص على الأيدي الماهرة والمدربة على معرفة احتياجات السعوديين بطريقة مبسطة».وأضافوا: في محلات الحلاقة نقوم بتوفير راتب ثابت للحلاق على أن يتم إعطاؤه نسبة على الدخل الخاص به، وكلما زاد العمل زادت النسبة التي يحصل عليها العامل. ومن الممكن أن يبدأ الراتب من ١٥٠٠ ريال وحتى ٤٥٠٠ ريال، وفق المنطقة الاقتصادية ونوعية الزبائن واحتياجاتهم اليومية.