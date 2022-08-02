أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بدء مرحلة إخلاء العقارات المستهدفة بالهدم والإزالة للمنطقة الواقعة ضمن خطة التطوير في «الكدوة» بحي المسفلة بمدينة مكة المكرمة، ويتزامن ذلك مع توقيت فصل الخدمات، من مياه وكهرباء ونحوهما، خلال الأيام القليلة المقبلة. وأشارت الهيئة الملكية بأن الجهات المنفذة ستبدأ في استئناف أعمال الهدم والإزالة في تاريخ 15 محرم 1444هـ (13 أغسطس 2022م).

وأوضحت الهيئة الملكية أنها ستعلن في الفترة المقبلة عن مقر لاستقبال ملاك العقارات، وأن من أراد الاستفسار فيمكنه التواصل عبر البريد الإلكتروني: kidwa@rcmc.gov.sa أو على الرقم الموحد 920066600.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الملكية قد أعلنت في وقت سابق عن موعد استئناف أعمال الهدم والإزالة في منطقة الكدوة الواقعة في حي المسفلة بمدينة مكة المكرمة، على مساحة 686.056.08 متر2 تقريبًا، كإحدى المناطق العشوائية الخاضعة للتطوير ضمن الاستراتيجية الشاملة التي تنفذها اللجنة الوزارية لمعالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة.