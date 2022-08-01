انطلق برنامج الإثراء الصيفي 2022م (موهبة) صباح اليوم الأحد، والذي تقدمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، والمقام في مدارس منارات الرياض، ويستمر لمدة ثلاثة أسابيع.

ويقدم هذا البرنامج عددًا من البرامج الإثرائية للطلاب والطالبات الواعدين بالموهبة والإبداع، يتلقون خلالها معرفة وخبرات علمية متقدمة تتحدى قدراتهم وتنمي مهاراتهم، وتقدم لهم الدعم المناسب لتطويرها وصقلها.

وقال رئيس البرنامج إبراهيم الشمراني: «إن البرنامج الإثرائي هو برنامج يعقد للطلاب الموهوبين الذين اجتازوا مقياس موهبة، وهذا البرنامج يستهدف تنمية المهارات العلمية في ثماني وحدات منها «طبيب المستقبل، والمهندس، والروبوت، وبرمجة الحاسوب، وكن عالما في الفيزياء، والهندسة، وكن مبرمجا، وفي الاختراعات. كما يستهدف البرنامج المهارات الحياتية في أربع حقائب «الرؤيا المستقبلية، والقيم والسمات الشخصية الإيجابية، والأمن الرقمي، والمرونة».

وأضاف الشمراني بأن من أهداف البرنامج تدريب الطلبة على مناهج متقدمة في الوحدات العلمية والمهارات الحياتية حتى تتوسع مداركهم في العلوم والرياضيات والبرمجة، إضافة إلى إكساب المهارات الحياتية والشخصية المتوازنة وتمكينهم من الحياة والتعايش مع مهارات المستقبل، وتأهيل الطلبة للمشاركة في المسابقات والبرامج الخارجية والمحلية.

ويقام البرنامج بالمدارس يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية والنصف ظهرا، ويبلغ عدد الطلاب والطالبات بالبرنامج 160.