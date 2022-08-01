أصدر وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية الدكتور فهد الجلاجل، اليوم (الإثنين)، قراراً بتشكيل لجنة الممارسات المهنية والأخلاقية في الصحة النفسية.وتضمن القرار تشكيل اللجنة من مختصين من الإدارة العامة للصحة النفسية والاجتماعية بالوزارة، والجمعية السعودية للطب النفسي، والجمعية السعودية لعلم النفس ومؤسسات المجتمع المدني.وحدد القرار مهمات اللجنة في: رصد الممارسات والتطبيقات المخالفة في الصحة النفسية، ورصد الممارسات والادعاءات المخالفة الصادرة من الممارسين المرخصين وغير المرخصين، والتعريف بالممارسات المهنية السليمة والقواعد المهنية، وبيان الموقف العلمي حيال ما يستجد من ممارسات وتطبيقات، إلى جانب متابعة ما ينشر في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وتوضيح وجهة النظر العلمية والمهنية حيالها.