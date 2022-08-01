أطلق فرع هيئة حقوق الإنسان بجازان معرضا توعويا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، تحت شعار «الاتجار بالأشخاص امتهان لكرامة الانسان»، إذ دشن مدير هيئة حقوق الإنسان بجازان علاء حسن زعقان المعرض المصاحب لهذه الفعالية بحضور العديد من الجهات الحكومية والأهلية، وتجول الجميع في أركان المعرض.

وأكد مدير إدارة التواصل والتوعية بفرع هئية حقوق الإنسان بجازان محمد العامري أن ما يقارب من 7 جهات شاركت في فعاليات هذا اليوم ومنها وزارة الداخلية والعدل والنيابة العامة ووزارة الإعلام والموارد البشرية، إضافة إلى الصحة والتعليم.

وأضاف، أن المعرض يضم أكثر من لوحة توعوية أخرى عن التحقيق، وتوضيح عقوبة الاتجار بالأشخاص، وعدد الحالات، وإحصاءات الأعوام السابقة، ويضم معرضا فنيا تشكيليا شارك فيه العديد من الفنانين والفنانات التشكيليين من كافة مدن المملكة ومرسما للأطفال.

وسوف يستمر المعرض لمدة خمسة أيام يقدم خلالها العديد من البرامج لكافة الجهات الحكومية والأهلية.