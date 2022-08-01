دشن محافظ بيشة سعيد بن ناصر الطلوق مبادرة «حسن الوفادة»، تحت شعار «ضيفك ضيف عسير كلها»، بمشاركةِ وحضور ممثلي كل الجهات الحكومية بالمحافظة الأمنية والخدمية، لاستقبال ضيوف المحافظة وزوارها وتقديم جميع الخدمات لهم، حيث تضمن برنامج التدشين تقديم الورود للقادمين لبيشة والترحيب بهم ووضع شعار «حسن الوفادة» على المركبات الرسمية.

وفي السياق ذاته، أوضح محافظ بيشة أن تدشين شعار «حسن الوفادة» يأتي بتوجيه من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، مضيفا أن المحافظة بالتعاون مع الجهات الحكومية المُشاركة وضعت خطةً متكاملةً لتنفيذ المبادرة بمشاركة أكثر من ٢٠٠ متطوع ومتطوعة مع إقامة ضيافة مجانية لمدة شهر للقادمين عن طريق الرين أمام جبل الصايرة البيضاء، إلى جانب تقديم تمر بيشة هدية للمسافرين، وتوفير مقر دائم للأسر المُنتجة في مقر حسن الوفادة، فضلاً عن إقامة الندوات والمحاضرات والمسابقات التي تُشرف عليها جامعة بيشة.

وأضاف محافظ بيشة أنه حرصا على تنفيذ المبادرة ونشر ثقافة «حسن الوفادة» فقد تم تشكيل لجان وفريق عمل لمتابعة دور الإيواء والمجمعات السكنية والمطاعم والمواقع الترفيهية والأسواق كما قامت بلدية بيشة بوضع لوحات ترحيبية على الطرق الرئيسية.

يذكر أن أمير منطقة عسير أطلق مبادرة «حسن الوفادة» التي تحمل عنوان «ضيفك ضيف عسير كلها»، لاستقبال ضيوف المنطقة وزوارها وتتجسد في الكرم والأخلاق وحسن الاستقبال وبشاشة الوجه وإبراز العادات والتقاليد بالمحافظات والمراكز التابعة لها بما يعكس الصورة الإيجابية عن هذا الوطن المعطاء عموما وعن المنطقة ومحافظاتها خصوصا.