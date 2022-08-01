​وقع فرع جمعية إعلاميون في منطقة عسير، اتفاقية تعاون إعلامي مع غرفة أبها، شملت إنشاء مقر للفرع بها. وقال مدير فرع الجمعية الدكتور عبدالله آل مرعي، إن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بينهما في خدمة الإعلام والإعلاميين بالمنطقة، وتحقيق رؤية المملكة في الجانب الإعلامي، ومجالات التدريب والبرامج المختلفة.

وأضاف، تم توقيع الاتفاقية في مقر غرفة أبها بحضور أعضاء مجلس إدارة «إعلاميّون» في عسير، ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة أبها مهدي آل هضبان، ونائب الأمين العام لغرفة أبها مشبب أبو عشي.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة أبها، أن هذا التعاون المتبادل يسعى إلى تحقيق الأهداف المشتركة من خلال إقامة برامج تدريبية، وورش عمل، وبرامج نوعية تخدم الإعلام والإعلاميين والطلاب وطالبات الإعلام بالمنطقة، مشيراً إلى أن أبرز أهداف هذه الاتفاقية هو الدور الإعلامي وإبراز منطقة عسير إعلامياً من خلال البرامج والأنشطة التي تقدم بالمنطقة. وأضاف عضو مجلس إدارة «إعلاميّون» حسن عسيري، أنه من خلال هذه الاتفاقية، سيتم تحقيق العديد من البرامج والدورات والملتقيات الإعلامية بالمنطقة ذات أهداف تنموية، ومجتمعية واضحة، داعياً الإعلاميين والإعلاميات وطلاب وطالبات الجامعة في تخصصات الإعلام، والممارسين للعمل الإعلامي بالمنطقة للانضمام للجمعية، والاستفادة من الخدمات التي تقدم وكذلك طرح الأفكار وتنفيذها على أرض الواقع.