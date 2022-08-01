أعلنت وزارة الصحة اليوم (الاثنين)، تسجيل 288 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 467 حالة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 809960 حالة، من بينها 4952 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 124 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 795756 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9252 حالة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.