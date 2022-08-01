عقدت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان، أمس، ندوة (عن بعد) بعنوان «فرص تعزيز مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة»، ضمن جهود اللجنة في التوعية بمخاطر هذه الجريمة وسبل مكافحتها، بمشاركة كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجمعية إحسان للخدمات القانونية، وحضور عام من المختصين والمهتمين.واستعرضت الندوة؛ التي نُظِّمت بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، جهود المملكة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، التي أثمرت عن استمرار تصنيفها المتقدم في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، إلى جانب أبرز إنجازات اللجنة ومستهدفاتها، ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالأشخاص وآلية حصول ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص على الخدمات المساندة؛ ومنها: الدعم القانوني، ودور المنظمات الإقليمية والدولية في تعزيز مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.يذكر، أن اللجنة تواصل احتفاءها بأسبوع التوعية بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص؛ بوصفها إحدى أبرز التوصيات المنبثقة عن المنتدى الحكومي الثالث لمناقشة تحديات مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في منطقة الشرق الأوسط، الذي استضافته المملكة خلال 2021م.