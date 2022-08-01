كشفت وزارة العدل، صرف صندوق النفقة نحو 40 مليون ريال كنفقات إلى أكثر من 9200 مستفيد من الأسر المستحقة للنفقة.وبلغت قيمة المبالغ التي تم تسليمها إلى المستفيدين خلال العام الحالي نحو 14 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي النفقات الموسمية المصروفة أكثر من 760 ألف ريال خلال 2022. وتغطي خدمات صندوق النفقة أكثر من 75 مدينة ومحافظة بمناطق المملكة المختلفة، حيث يهدف الصندوق إلى صرف النفقة للمستحقين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة، والحفاظ على استقرارها واستقرار المجتمع، وتعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها.وسعياً من الصندوق إلى تحقيق التكامل مع المرافق العدلية؛ قام الصندوق بإقامة عدة ورش عمل؛ بهدف التعريف بخدمات الصندوق، وأهدافه، ومتطلبات صرف النفقة وبحث آليات التعاون ضمن الجهات التابعة للمنظومة العدلية.وسعى الصندوق أيضاً إلى تعزيز التواصل الخارجي مع الجهات ذات العلاقة من خلال توقيع اتفاقية بين صندوق النفقة وجمعية بُنيان للخدمات الاجتماعية، بهدف تعزيز الخدمات المقدمة للمستفيدين، كما تم تدشين الموقع الإلكتروني الجديد للصندوق في إطار سعي الصندوق لتحسين الأعمال التطويرية في مجال تفعيل الأنظمة والمنصات الإلكترونية؛ ولتقديم منظومة خدمات تقنية متكاملة، حيث تم تطوير واجهة الموقع الإلكتروني، شكلاً ومضموناً، مما يوفر خدمة أفضل للمستفيد.