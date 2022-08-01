أكدت النيابة العامة أن كل من أقدم بسوء نية على إصدار شيك لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك يعاقب بالحبس مدة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال.وأوضحت النيابة في تغريدة عبر حسابها في «تويتر» أن الشيك أداة دفع ووفاء، مستحق الأداء بمجرد الاطلاع، ويحل محل النقود في المعاملات، وأشارت إلى أن الجريمة تقوم بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء قائم في تاريخ السحب.