كشفت شاهدة عيان كويتية تفاصيل حادثة تحطم مروحية الإنقاذ التي راح ضحيتها 8 أشخاص في منطقة جوداوري بجورجيا.

وذكرت أثناء وجودها في موقع الحادثة بأن أحد الأشخاص (لم تحدد جنسيته) ركب البراشوت برفقة الكابتن من أعلى جبال القوقاز، وفور إقلاعهم بالبراشوت سقط الرجل من البراشوت وتوفي على الفور، بينما الكابتن الذي كان يرافقه بالبراشوت نجا من موت محقق وتعرض لإصابات وكسور جراء السقوط، مضيفةً بأن مروحية الإنقاذ تواجدت لإسعافهم، إلا أنها انفجرت وهي في الأعلى وتوفي جميع من عليها.

وكانت وزارة الداخلية الجورجية أعلنت في بيان وفاة 8 أشخاص، منهم 4 من طاقم المروحية، وإصابة شخص آخر، موضحة أن السائح الذي نفذت له عملية الإنقاذ «توفي أيضا»، وأن المصاب على قيد الحياة وتم نقله إلى المستشفى.