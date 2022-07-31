سجّلت أعداد تأشيرات العمرة نموًا ملحوظًا لموسم العام الحالي 1444 بأكثر من 6 آلاف تأشيرة عمرة خلال 3 أيام، بما يتجاوز 20 ألف تأشيرة مُصدرة خلال أسبوعين بغرض العمرة، منذ فتح باب التسجيل منتصف الشهر الماضي.ويأتي ذلك في ظل التسهيلات والمنصّات الإلكترونية التي تطورها وزارة الحج والعمرة باستمرار بالتعاون مع الجهات المعنية ضمن الجهود المبذولة لتسهيل رحلة وصول المعتمرين إلى المملكة، وتقديم الخدمات بجودة عالية للمعتمرين لتأدية العمرة بيسر وطمأنينة، وإثراء تجربتهم الثقافية والدينية.ويمكن للمعتمرين والزائرين القادمين من الخارج التقديم والتعرف على طرق الحصول على تأشيرة العمرة، مع إمكانية شراء باقة الخدمات والدفع إلكترونيًا.ويتيح الموقع إمكانية تقديم الطلب متضمنًا بيانات استمارة وزارة الخارجية، مع تحديد برنامج رحلة العمرة للمعتمرين والزائرين القادمين من خارج المملكة من خلال إحدى المنصّات الإلكترونية المُعتمدة.ويُسهل تطبيق «اعتمرنا» حجز مواعيد أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف بعد حصول المعتمرين القادمين من الخارج على التأشيرة، ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة على مدار الساعة.