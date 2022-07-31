أظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي تحطم مروحية إنقاذ في منطقة جوداوري بجورجيا، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص كانوا على متنها بحسب تصريح وزير الداخلية الجورجي، مؤكدًا أن الأجهزة المعنية تبذل قصارى جهدها لانتشال جثث أفراد الطاقم.

وأعلن وزير الداخلية الجورجي في بيان وفاة 8 أشخاص، منهم 4 من طاقم المروحية، وإصابة شخص آخر، موضحاً أن السائح الذي نفذت له عملية الإنقاذ «توفي أيضا» وأن المصاب على قيد الحياة وتم نقله إلى المستشفى.

من جانبها، أعربت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جورجيا عن تعازيها الحارة لأسر المتوفين وحكومة وشعب جورجيا الصديق في الحادثة المأساوية، متمنين الشفاء العاجل للمصابين.