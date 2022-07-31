تطلق جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أيقونة استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة عبر تطبيقها الإلكتروني (MY IAU) تسهيلاً للمتقدمين عبر منصة تقنية متطورة، إضافة إلى إمكانية التقديم عبر بوابة القبول الإلكترونية على موقع الجامعة الرسمي.

من جانبه، ذكر عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله آل مريح أنه سيتم تفعيل استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة للعام الجامعي القادم 1444هـ بمشيئة الله تعالى غداً (الإثنين) 3 محرم 1444هـ الموافق 1 أغسطس 2022 حتى الساعة 12 ظهراً من يوم السبت 8 محرم 1444هـ الموافق 6 أغسطس 2022، من خلال بوابة القبول الإلكترونية عن طريق الأجهزة المكتبية أو المحمولة وعبر تطبيق الجامعة (MY IAU) للأجهزة الذكية. وسيكون التقديم متاحا للطلاب والطالبات في الوقت نفسه إلكترونياً دون الحاجة للمراجعة أو إرسال أي وثائق أو مستندات حيث إن كافة إجراءات القبول إلكترونية ومرتبطة مع أنظمة وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس.

وأكد آل مريح ضرورة الاستعداد المبكر من قبل المتقدم بتحميل تطبيق الجامعة (MY IAU) وتصفح الأيقونات الخاصة بالقبول الإلكتروني والاطلاع على التفاصيل والمعلومات عن المسارات والكليات والتخصصات المتميزة والنوعية. كما حث الطلبة الراغبين في التقدم على الجامعة على متابعة حسابات العمادة الرسمية بقنوات التواصل الاجتماعي في تويتر وانستغرام وسناب شات عبر المعرف (IAU_AR @) وتفعيل التنبيهات باعتبارها المصدر الرسمي للمعلومات الصحيحة أو التواصل مع أيقونة المحادثات الفورية في بوابة القبول الإلكترونية.

وختم آل مريح حديثه بالتأكيد على أن الجامعة تسخر كافة إمكانياتها البشرية والتقنية لمساعدة الطلاب والطالبات وتقديم الدعم اللازم لهم على مدار الساعة خلال فترة القبول، متمنياً لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والسداد.