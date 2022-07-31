تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة خطية من رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستان أركانج تواديرا، تتعلق بتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الصديقين.

وتسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال استقباله في ديوان وزارة الخارجية بالرياض اليوم (الأحد)، وزير الطاقة وموارد المياه في جمهورية أفريقيا الوسطى أرنير برتران بيري.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير الدكتور سامي الصالح.