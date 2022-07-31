يرعى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، غداً (الإثنين)، انطلاق مهرجان العنب والفواكه الموسمية، الذي يقيمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، ممثلاً في وحدة الماوين في بلحمر، (64 كلم شمال مدينة أبها).

ويشارك في المهرجان أكثر من 35 مزارعا بمنتجاتهم الزراعية الخاصة، وتشمل العنب بأنواعه، الرازقي، الإيطالي، الفرنسي، والتين الإسطنبولي الأحمر والعسلي الأخضر، والإسباني الأسود، والرمان الطايفي، والبيدة، والرمان والخوخ والفركس والتوت.

ويُقام المهرجان لمدة 4 أيام، يتخللها عرض المنتجات للمزارعين السعوديين.

ويبدأ المهرجان يومياً من الساعة 3 عصراً وحتى 6 مساء، وتشارك عدة جهات رسمية في إنجاحه ممثلة في إمارة منطقة عسير، هيئة تطوير المنطقة، الأمانة ممثلة في بلدية بلحمر، وحدة خدمات الماوين والشرطة، مجلس الجمعيات التعاونية ممثلة بالجمعية التعاونية الزراعية بالماوين.

وتأتي إقامة مثل هذه المهرجانات والفعاليات في سياق توجه الدولة ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، لتشجيع المزارع السعودي، وتسويق منتجاته، والارتقاء بالإنتاج الزراعي وجودته والتنافسية، وتسليط الضوء على القدرات البشرية المنتجة.

وتتضافر الجهود بين جميع القطاعات الحكومية في المنطقة لإنجاح مثل هذه المناسبات من خلال حرص أمير المنطقة، والوزارة على إنجاح أي مناسبة تخدم المواطن والمقيم، وتعرف بالمرتكزات الأساسية من سياحة وزراعة، حيث الأصالة الطبيعية، فيما يصادف المهرجان، مهرجان صيف أبها 2022، الذي يحقق عائدات اقتصادية متنوعة تنعكس على كافة شرائح المجتمع، وخلق فرص استثمارية ووظيفية واكتساب الخبرات.

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس عبدالله الويمني، أن رعاية أمير عسير، فرصة للمشاركين والزوار للاستفادة من المهرجان الجذاب من خلال تسليط الضوء عليه، واهتمامه بالمواطن والسياحة وتفعيل ذلك، مشيداً بدور الوزارة الفعال في الاهتمام بالمزارعين، ومهرجاناتهم، وفعالياتهم الدائمة.