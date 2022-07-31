كثفت أمانة عسير جولاتها الرقابية، لمنع التخلّص العشوائي من مخلفات البناء في الأراضي الفضاء، ومحاسبة المتسبّبين فيها.

وأوضح مدير عام الرخص والرقابة الشاملة بالأمانة الدكتور محمد العاوي، بأن هذه الجولات تستهدف الحد من مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري وفق معايير تراعي الاستدامة البيئية.

وأكد أن الجولات الرقابية بلغت 1813 زيارة ميدانية، ورُصدت خلالها 263 مخالفة.

وتهدف هذه الحملة إلى تعزيز المظاهر الجمالية بمدينة أبها بما يتماشى مع مستهدفات تحسين المشهد الحضري لجعلها بيئة حضارية.

وبين أن هذه الحملة ستسهم في معالجة التشوّهات البصرية الناتجة عن التخلص العشوائي من مخلفات البناء، ومعالجة آثار البيئة التي تتسبب فيها مخالفات البناء، وتطبيق الأنظمة والعقوبات المنصوص عليها للحد من تجاوزات المخالفين.