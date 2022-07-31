ضبطت أمانة محافظة جدة شاحنة محملة بـ 32 طنا من الدجاج مجهول المصدر، حيث تمكنت الفرق الميدانية لبلدية المليساء بمشاركة الجهات المعنية من رصد الشاحنة، فيما تضمنت الكميات تاريخ إنتاج قديم، ما استدعى التحريز على المضبوطات ومصادرتها.

وأوضح رئيس بلدية المليساء الفرعية المهندس مهدي عبدالله اليامي أن الفرق الميدانية خلال متابعتها للمواقع رصدت سيارة نقل بدون شعار خارجي تحمل «كونتينر» ٤٠ قدما يحتوي على دجاج مبرد تظهر عليه علامات التلف والفساد وغير صالح للاستخدام الآدمي وتفتقر إلى أدنى اشتراطات النقل والحفظ الصحيح للغذاء، حيث تم مصادرة وإتلاف الكميات المرصودة داخل السيارة وعلى الفور تم التحفظ على الشاحنة ومصادرة الحمولة وإتلافها نظراً لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأكد المهندس اليامي استمرار الجهود الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في جميع الأحياء، وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين للحد من المخالفات البلدية ومنع الأنشطة المحظورة وغير المصرح بها.