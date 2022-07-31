أعلنت وزارة الصحة اليوم (الاحد)، تسجيل 223 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 445 حالة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 809672 حالة، من بينها 5132 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 124 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 795289 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9251 حالة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.