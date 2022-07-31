أطلق تجمع المدينة المنورة الصحي مركز «الميقات» للرعاية العاجلة طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، لينضم لمراكز الدعيثة والهجرة بالمدينة المنورة، ومركز السميري بمحافظة ينبع للرعاية العاجلة، والتي تم إطلاقها مطلع الشهر الماضي.ويعمل مركز الميقات على تقديم رعاية صحية مميزة للحالات ذات الخطورة البسيطة والمتوسطة من خلال عيادتين طبية مجهزة بأحدث الأجهزة اللازمة، ويضم 18 سرير ملاحظة و3 أسرة للعناية الحرجة وسرير عزل، إضافة إلى الخدمات الطبية المساندة من مختبر وأشعة والوصفات الدوائية.وبين متحدث تجمع المدينة المنورة الصحي عبدالرحمن حمودة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة التجمع بهدف تخفيف الضغط على طوارئ المستشفيات، وزيادة عدد المستفيدين من مراكز الرعاية العاجلة، وسهولة الوصول إلى الخدمات في مراكز الرعاية، وتقديم خدمات أفضل للمرضى، وفي إطار حرص التجمع الصحي على استثمار كافة الإمكانات المتاحة، وتجويد الخدمات المقدمة للارتقاء بمستويات الأداء في المرافق الصحية، موضحاً أن الخطة التشغيلية لمراكز الرعاية العاجلة ستشمل كافة المواقع الجغرافية بالمدينة المنورة، وسيتم الإعلان عنها في حينها خلال العام الحالي.ونوه حمودة، إلى أن المراكز التي تم إطلاقها تعمل وفق أعلى المعايير العالمية ولديها البنية الهندسية والتجهيزات الكاملة التي تساعد على توفير الخدمات التشخيصية لتحظى بثقة المستفيد وتتوافق مع احتياجاته، وتمكّن الممارس الصحي من تقديم خدمة بشكل علمي وعملي يزيد من رضا مقدم الخدمة والمستفيد في الوقت ذاته.