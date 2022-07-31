تنطلق فعاليات المعسكر العلمي الصيفي الأول 2022، اليوم، في المركز العلمي بتعليم جدة، تحت شعار «قدرات طلابية.. منافسة عالمياً»، بمشاركة 140 طالباً وطالبة من 4 إدارات تعليمية، وسط استعدادات وتنظيم من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة ممثلة بإدارة النشاط الطلابي (بنين، بنات).ويقدم المركز العديد من البرامج والفعاليات والورش التدريبية، لتنمية مهارات الطلبة المعرفية وقدراتهم وإثرائهم بالمعارف المتنوعة والمتجددة، من خلال الاستثمار الأمثل لأوقاتهم في الإجازة الصيفية بالمراكز العلمية المتخصصة، وسط أجواء تحفيزية وبيئة تلبي جميع احتياجاتهم وطموحاتهم الإبداعية، وسعياً لتعزيز الناتج العلمي ورفع التنافسية العالمية للمشاركين في المسابقات والمحافل الدولية. ويشارك في المعسكر طلاب وطالبات التعليم العام المتفوقين دراسياً وحصلوا على دورات تدريبية في البرامج العلمية المتنوعة ولهم أيضاً مشاركات في مسابقات ومحافل محلية ودولية، من 4 إدارات تعليمية وهي إدارة تعليم المدينة المنورة، إدارة تعليم ينبع، إدارة تعليم القنفذة بالإضافة إلى إدارة تعليم جدة المستضيفة.ويستهدف المعسكر الصيفي العلمي في برامجه مجالات متعددة منها الرياضيات والتكنولوجيا والعلوم والهندسة والفنون المختلفة، وضمن مسارات علمية رئيسية للورش التدريبية المقدمة للمشاركين في المعسكر كالطاقة النظيفة، الذكاء المحيط وإنترنت الأشياء، علوم الفضاء، وعلماء المستقبل، إلى جانب الزيارات الميدانية لعدد من المصانع المتخصصة وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية والبرامج الترفيهية المصاحبة.ويقيم المعسكر أكثر من 15 ورشة تدريبية للطلاب والطالبات المشاركين منها: الطاقة النظيفة، الطباعة الثلاثية الأبعاد، الإلكترونيات التفاعلية، صديق البيئة، الأولمبيادات العلمية، برمجة الروبوت، وقود المستقبل، المباني الخضراء، علوم البرمجة، الفيرست ليجو، رحالة الفضاء، الأرض النشطة بالإضافة إلى المسابقات العلمية.