استجابت جامعة الطائف لحكم المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة بإلغاء قرار لها صدر قبل عامين بلفت نظر أحد أعضاء هيئة التدريس فيها.

وجاءت استجابة الجامعة بتنفيذ الحكم القضائي وإبطال قرارها السابق بحق العضو في خطاب من رئيسها (اطلعت عليه «عكاظ»).

وكانت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة ألغت قبل شهرين، قرارا لجامعة الطائف، بعد مداولات دعوى قضائية استمرت لعامين كان قد رفعها العضو لعدم نزاهة ما صدر بحقه من الجامعة، وبعد معاينة حيثيات القضية في المحكمة، اتضح خلو خطاب استدعاء التحقيق مع العضو، وقرار لفت النظر من ذكر المخالفات، ما جعل القرار معيبا في شكله وإجرائه، وعليه وتم الحكم بإلغائه.