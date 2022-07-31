افتتحت شركة ذيب لتأجير السيارات فرعها الجديد في مدينة حائل، على طريق الملك سعود، وهو ثاني فرع للشركة في حائل. ويأتي افتتاح الفرع في إطار خطط الشركة التوسعية لهذه السنة وكذلك تعزيزا ودعما لتغطية مختلف مدن ومناطق ومحافظات المملكة، لخدمة الأفراد، وقطاع الأعمال، والجهات الحكومية، وشركات القطاع الخاص، في تأجير السيارات بمختلف أنواعها وأحجامها.

ويعزز فرع الشركة الجديد في حائل التزام «ذيب لتأجير السيارات»، بخططها التوسعية التي تضع في الاعتبار الاستمرار في تقديم خدماتها المميزة لعملائها، حيث يأتي الفرع الجديد تلبية لرغبة عملاء الشركة، نسبة لما تتميز به مدينة حائل من ارتفاع الكثافة السكانية، حيث يلبي الفرع الجديد طلبات شريحة كبيرة من الأفراد، بجانب شركات القطاعين العام والخاص.

وبهذه المناسبة، قال مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة محمد عثمان القاضي: «فرع كورنيش حائل الجديد، والذي ينضم للفرع الثاني مع مطار حائل، يمثل امتدادا لتقديم خدماتنا لشريحة جديدة من العملاء، الأمر الذي يمتد من استراتيجيتنا في التوسع في كافة مدن ومحافظات المملكة، وسنواصل بالتوسع والوصول بخدمة وجودة عالية ترضي عملائنا».

وأكد أن لدى شركة ذيب لتأجير السيارات خططا توسعية طموحة وشاملة تستهدف افتتاح المزيد من الفروع والتي تأتي ضمن استراتيجيها في هذا الصدد، وذلك حتى تحافظ الشركة على تميزها في تقديم خدماتها، لقطاعات الأفراد، والأعمال، والجهات الحكومية، وشركات القطاع الخاص، في تأجير السيارات، مشيرا إلى أن الشركة تضم مجموعة كبيرة من أفخم وأجود أنواع السيارات التي تلبي مختلف أذواق ورغبات عملائها.

يذكر أن «ذيب لتأجير السيارات»، أهلتها خبراتها وتميزها في مجال تأجير السيارات للحصول على مجموعة من الشهادات العالمية، وهي شهادة الإيزو العالمية رقم 9001 لإدارة الجودة، وشهادة الإيزو 14001 الخاصة بنظام إدارة البيئة، وشهادة الإيزو رقم 45001 الخاصة بنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية.

وتعتبر شركة ذيب لتأجير السيارات، إحدى كبرى الشركات الرائدة في قطاع تأجير السيارات، وتضم الشركة باقة واسعة من حلول وخدمات تأجير المركبات من خلال التأجير طويل، وقصير المدى، حيث تضم الشركة قاعدة واسعة من العملاء من مختلف الفئات والقطاعات، وكذلك الأفراد، وتتمتع الشركة بخبرات تراكمية تمتد لأكثر من 30 عاما، حيث انطلقت أعمالها في مجال تأجير السيارات منذ عام 1991م بأسطول وصل لأكثر من 23 ألف مركبة.