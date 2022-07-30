كشفت مصادر لـ «عكاظ» وصول أول فوج من المعتمرين من الخارج في منتصف شهر محرم، وتم اتخاذ كافة الاستعدادات لخدمة وتسهيل إجراءاتهم، كما تم إعداد الخطط التشغيلية من قبل قطاع خدمات المعتمرين وإعداد المساكن لهم بمكة المكرمة.

وفي السياق ذاته، أتاحت «الحج والعمرة» تصميم برنامج الرحلة لمعتمري الخارج إلكترونياً، وأوضحت إمكانية اختيار برنامج رحلة العمرة للمعتمرين والزائرين القادمين من خارج المملكة خلال موسم العمرة للعام الحالي 1444هـ، مباشرة وبدون وسيط من خلال إحدى المنصّات الإلكترونية المُعتمدة بالدخول على الرابط: https://maqam.gds.haj.gov.sa/Home/OTAs

يأتي ذلك في إطار تسهيل رحلة وصول المعتمرين إلى المملكة، ولضمان تقديم الخدمات بجودة عالية للمعتمرين لتأدية العمرة بيسر وطمأنينة، ولإثراء تجربة المعتمرين الثقافية والدينية، كما يمكنك حجز موعد أداء العمرة بعد حصول المعتمرين القادمين من الخارج على التأشيرة من خلال تطبيق «اعتمرنا»، ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة تختصر الوقت والجهد على مدار الساعة.

كما يُمكن للمعتمرين زيارة إحدى الشركات أو الوكالات السياحية المعتمدة في بلدانهم لشراء باقة الخدمات واستكمال متطلبات إصدار التأشيرات، وحجز مواعيد العمرة في المسجد الحرام، والصلاة في الروضة الشريفة، وتتيح الوزارة التعرف على قائمة الوكلاء المعتمدين عبر الرابط: https://eservices.haj.gov.sa/eservices3/pages/VisaInquiry/SearchVisa.xhtml?dswid=-4283

وتشمل متطلبات إصدار تأشيرة العمرة للقادمين من الخارج إصدار تذكرة سفر ذهاب وعودة، والحصول على وثيقة التأمين، وحجز السكن والنقل وباقة الخدمات الميدانية من إحدى شركات العمرة السعودية المعتمدة، كما يستطيع المعتمرون حجز مواعيد أداء العمرة والصلاة في الروضة الشريفة قبل القدوم للمملكة عبر تطبيق «توكلنا» وفق حدود الطاقة الاستيعابية المتاحة في الحرم وقت الطلب.